Mohamed Boukerma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Boukerma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Boukerma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Boukerma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Boukerma 5 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Boukerma Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Boukerma'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Boukerma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Boukerma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Boukerma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Boukerma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Paradou AC

Mohamed Boukerma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Boukerma şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Boukerma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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