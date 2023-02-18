Mohamed Boulacsout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Boulacsout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Boulacsout kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Boulacsout ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohamed Boulacsout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Boulacsout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Boulacsout adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Boulacsout Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Boulacsout 23 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Boulacsout Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Boulacsout, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Boulacsout'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Boulacsoutboyu ve yaşı kaç

Mohamed Boulacsout Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Boulacsout isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohamed Boulacsout Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Boulacsout futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SCC Mohammedia

31 Temmuz 2022 yılında Raja Casablanca

Mohamed Boulacsout kimdir

Mohamed Boulacsout Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Boulacsout şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Mohamed Boulacsout nereli

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