Mohamed Bouldini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bouldini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Bouldini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Bouldini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Bouldini 27 Kasım 1995 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Bouldini Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Mohamed Bouldini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Bouldini'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Bouldini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mohamed Bouldini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Bouldini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Bouldini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2015 yılında Raja Casablanca

16 Eylül 2017 yılında Ittihad Tanger

17 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2018 yılında Oliveirense

27 Ağu 2020 yılında Coimbra

1 Temmuz 2021 yılında Santa Clara

8 Ocak 2022 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2022 yılında Santa Clara

1 Temmuz 2022 yılında CF Fuenlabrada

23 Ağu 2022 yılında Levante

Mohamed Bouldini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Bouldini şuan Levante takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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