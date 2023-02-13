Mohamed Bouldini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bouldini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Bouldini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Bouldini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mohamed Bouldini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bouldini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Bouldini

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Bouldini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Bouldini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Bouldini 27 Kasım 1995 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Bouldini Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Mohamed Bouldini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Bouldini'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Bouldiniboyu ve yaşı kaç

Mohamed Bouldini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mohamed Bouldini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohamed Bouldini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Bouldini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2015 yılında Raja Casablanca

16 Eylül 2017 yılında Ittihad Tanger

17 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2018 yılında Oliveirense

27 Ağu 2020 yılında Coimbra

1 Temmuz 2021 yılında Santa Clara

8 Ocak 2022 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2022 yılında Santa Clara

1 Temmuz 2022 yılında CF Fuenlabrada

23 Ağu 2022 yılında Levante

Mohamed Bouldini kimdir

Mohamed Bouldini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Bouldini şuan Levante takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mohamed Bouldini nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son Haberler
Cristian Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Raton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Raton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Raton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Raton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mamadou Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mamadou Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel De La Fuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel De La Fuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel De La Fuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel De La Fuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye dünyanın 5. en tehlikeli deprem ülkesi oldu!
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye dünyanın 5. en tehlikeli deprem ülkesi oldu!
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?