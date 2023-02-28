Mohamed Camacho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Camacho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Camacho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Camacho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Camacho 15 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Fathallah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Camacho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Camacho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Camacho'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Camacho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Camacho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Camacho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Camacho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Masr Lel Taamen

1 Temmuz 2017 yılında G. Shebin

1 Ağustos 2019 yılında El Mahalla

15 Eylül 2022 yılında Gaish

30 Ocak 2023 yılında El Mahalla

31 Ocak 2023 yılında Gaish

Mohamed Camacho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Camacho şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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