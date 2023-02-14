Mohamed Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Camara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Camara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohamed Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Camara

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Camara 28 Ağu 1997 tarihinde Kerouane şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Gine uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mohamed Ali Camara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Camara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Mohamed Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 6 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mohamed Camara'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Camara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/camara_mhdali4/

Mohamed Camaraboyu ve yaşı kaç

Mohamed Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mohamed Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mohamed Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2016 yılında Horoya AC

23 Ocak 2017 yılında Hafia FC

30 Haziran 2017 yılında Horoya AC

11 Temmuz 2017 yılında Hapoel Raanana

6 Temmuz 2018 yılında BSC Young Boys

Mohamed Camara kimdir

Mohamed Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Camara şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Camara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine takımında 13 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Gine U20 takımında 13 numaralı formasıyla 26 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Mohamed Camara nereli

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