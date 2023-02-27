Mohamed Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Camara 14 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Kongo DC,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Fulake Camara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Camara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Camara'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dudelange U19

1 Temmuz 2019 yılında Plantières

1 Temmuz 2020 yılında Red Star Merl

1 Temmuz 2022 yılında CS Fola Esch

Mohamed Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Camara şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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