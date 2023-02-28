Mohamed Chibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Chibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Chibi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Chibi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohamed Chibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Chibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Chibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Chibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Chibi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Chibi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Chibi 21 Ocak 1993 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da محمد الشيبي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Chibi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mohamed Chibi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Chibi'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Chibi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chibimohamed/

Mohamed Chibi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Chibi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 825 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohamed Chibi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Chibi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kawkab Marrak.

10 Ocak 2014 yılında Raja Casablanca

11 Ocak 2014 yılında CR Al Hoceima

30 Haziran 2014 yılında Raja Casablanca

8 Ağustos 2014 yılında Khémisset

1 Ağustos 2015 yılında Kénitra

12 Eylül 2017 yılında Moghreb Tétouan

22 Ocak 2018 yılında CA Khénifra

1 Ağustos 2018 yılında FAR Rabat

15 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2020 yılında Ittihad Tanger

2 Ağustos 2021 yılında FAR Rabat

15 Eylül 2022 yılında Pyramids FC

Mohamed Chibi kimdir

Mohamed Chibi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Chibi şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RAJA CLUB ATHLETIC

Mohamed Chibi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 19 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Fas U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Mohamed Chibi nereli

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