Mohamed Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Cisse 26 Nisan 2001 tarihinde Vitry-sur-Seine şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Cisse Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASR SPORT yapmaktadır. Mohamed Cisse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Cisse'nin Angers SCO B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Cisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Cisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Stade Laval B

1 Temmuz 2019 yılında RC Lens B

31 Ocak 2022 yılında US Orléans

1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO B

Mohamed Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Cisse şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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