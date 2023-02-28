Mohamed Dabash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Dabash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Dabash adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Dabash Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Dabash 26 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ahmed Mohamed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Dabash Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arab Africano yapmaktadır. Mohamed Dabash, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Dabash'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Dabash Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Dabash isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Dabash Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Dabash futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Qanah

1 Temmuz 2011 yılında El Shorta

1 Temmuz 2012 yılında Kafr Elzayat

1 Eylül 2013 yılında Petrojet

1 Temmuz 2018 yılında El Makasa

19 Kasım 2020 yılında Bank El Ahly

15 Eylül 2022 yılında El Masry

Mohamed Dabash Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Dabash şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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