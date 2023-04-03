Mohamed Daher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Daher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Daher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Daher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Daher 31 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Juma Daher şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Daher Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wakrah SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Daher'nin Al-Wakrah SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamed Daher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Daher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Daher şuan Al-Wakrah SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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