Mohamed Daoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Daoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Daoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Daoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Daoud 27 Aralık 1991 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Daoud Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Daoud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Daoud'nin NC Magra ile sözleşmesi 20 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Daoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Daoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Daoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Daoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında O Médéa

1 Ekim 2020 yılında JS Saoura

16 Ağustos 2022 yılında NC Magra

Mohamed Daoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Daoud şuan NC Magra takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.