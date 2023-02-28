Mohamed Desouki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Desouki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Desouki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Desouki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Desouki 18 Aralık 1997 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ahmed Desouki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Desouki Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Desouki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 5 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Desouki'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Desouki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Desouki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Desouki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Desouki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2018 yılında El Makasa

5 Ekim 2021 yılında Ismaily

Mohamed Desouki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Desouki şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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