Mohamed Dhaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Dhaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Dhaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Dhaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Dhaoui 14 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da محمد الضاوي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Dhaoui Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GRINTA yapmaktadır. Mohamed Dhaoui, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Dhaoui'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Dhaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Dhaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamed Dhaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Dhaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Aralık 2021 yılında ES Sahel

5 Ocak 2023 yılında El Ahly

Mohamed Dhaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Dhaoui şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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