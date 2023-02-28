Mohamed Diab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Diab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Diab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Diab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Diab 6 Kasım 1994 tarihinde Asyut şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Diab Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Diab, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 25 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Diab'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Diab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Diab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Diab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Diab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Eylül 2022 yılında Gaish

Mohamed Diab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Diab şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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