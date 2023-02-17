Mohamed Diomande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Diomande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Diomande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Diomande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Diomande 30 Ekim 2001 tarihinde Yopougon şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Baba Diomandé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Diomande Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports eXcellence Group yapmaktadır. Mohamed Diomande, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 5 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Diomande'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Diomande Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Diomande isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamed Diomande Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Diomande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2020 yılında Nordsjaelland

Mohamed Diomande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Diomande şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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