Mohamed Djetei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Djetei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Djetei kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Djetei ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohamed Djetei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Djetei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Djetei

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Djetei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Djetei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Djetei 18 Ağu 1994 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mohamed Djetei Camara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Djetei Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Mohamed Djetei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Djetei'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Djetei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mohamed_djetei_/

Mohamed Djeteiboyu ve yaşı kaç

Mohamed Djetei Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mohamed Djetei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohamed Djetei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Djetei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Union Douala

4 Temmuz 2016 yılında Gimnàstic

2 Eylül 2019 yılında Córdoba CF

1 Temmuz 2021 yılında Albacete

Mohamed Djetei kimdir

Mohamed Djetei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Djetei şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Djetei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kamerun takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mohamed Djetei nereli

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