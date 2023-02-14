Mohamed Drager kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Drager Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Drager adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Drager Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Drager 25 Haziran 1996 tarihinde Freiburg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Tunus,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Drager Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Mohamed Drager, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Drager'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Drager Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mohamed_draeger/

Mohamed Drager Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mohamed Drager isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamed Drager Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Drager futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Freiburg Alt.

1 Temmuz 2011 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2013 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2015 yılında SC Freiburg II

1 Temmuz 2018 yılında Freiburg

2 Temmuz 2018 yılında Paderborn

30 Haziran 2020 yılında Freiburg

27 Eylül 2020 yılında Olimpiakos

31 Ağu 2021 yılında Nottm Forest

2 Şubat 2022 yılında FC Luzern

30 Haziran 2023 yılında Nottm Forest

Mohamed Drager Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Drager şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohamed Drager Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PSV Freiburg (-2009), SC Freiburg (2009-2015)

Tunus takımında 20 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 3 gol atmıştır.

Tunus U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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