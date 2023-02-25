Mohamed El Amine Abdelali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Amine Abdelali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Amine Abdelali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed El Amine Abdelali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed El Amine Abdelali 1 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed El Amine Abdelali Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed El Amine Abdelali'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamed El Amine Abdelali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed El Amine Abdelali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed El Amine Abdelali şuan MC Oran takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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