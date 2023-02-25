Mohamed El Amine Barka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Amine Barka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Amine Barka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed El Amine Barka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed El Amine Barka 20 Mart 1993 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed El Amine Barka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed El Amine Barka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed El Amine Barka'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed El Amine Barka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed El Amine Barka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed El Amine Barka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed El Amine Barka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Academie FAF

1 Temmuz 2013 yılında ASM Oran

1 Temmuz 2017 yılında JS Saoura

28 Temmuz 2019 yılında USM Bel Abbès

26 Ekim 2020 yılında RC Rélizane

15 Ağustos 2022 yılında MC El Bayadh

Mohamed El Amine Barka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed El Amine Barka şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed El Amine Barka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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