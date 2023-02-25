Mohamed El Amine Hammia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Amine Hammia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Amine Hammia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed El Amine Hammia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed El Amine Hammia 21 Aralık 1991 tarihinde Mohammadia şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed El Amine Hammia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed El Amine Hammia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Mohamed El Amine Hammia'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed El Amine Hammia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed El Amine Hammia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed El Amine Hammia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed El Amine Hammia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında USM Blida

1 Temmuz 2014 yılında JS Saoura

Mohamed El Amine Hammia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed El Amine Hammia şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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