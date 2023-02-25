Mohamed El Amine Nabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Amine Nabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed El Amine Nabi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed El Amine Nabi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohamed El Amine Nabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Amine Nabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed El Amine Nabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Amine Nabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Amine Nabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed El Amine Nabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed El Amine Nabi 9 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur.  Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed El Amine Nabi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed El Amine Nabi'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed El Amine Nabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed El Amine Nabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohamed El Amine Nabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed El Amine Nabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında US Biskra

Mohamed El Amine Nabi kimdir

Mohamed El Amine Nabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed El Amine Nabi şuan US Biskra takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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Mohamed El Amine Nabi nereli

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