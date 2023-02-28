Mohamed El Fayoumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Fayoumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Fayoumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed El Fayoumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed El Fayoumi 11 Nisan 1998 tarihinde Fayoum şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Hassan şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed El Fayoumi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed El Fayoumi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed El Fayoumi'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mohamed El Fayoumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed El Fayoumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Makasa U23
1 Temmuz 2019 yılında Beni Suef Club
1 Ocak 2020 yılında El Mahalla
1 Kasım 2020 yılında El Nasr
1 Eylül 2021 yılında Masry Salloum
25 Ağustos 2022 yılında Dekernes
30 Ocak 2023 yılında El Masry
30 Haziran 2023 yılında Dekernes
Mohamed El Fayoumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed El Fayoumi şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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