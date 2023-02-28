Mohamed El Fayoumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Fayoumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mohamed El Fayoumi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed El Fayoumi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.