Mohamed El Maghraby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Maghraby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Maghraby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed El Maghraby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed El Maghraby 28 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Mohamed Haythem El Maghraby şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed El Maghraby Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westhouse Sports yapmaktadır. Mohamed El Maghraby, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed El Maghraby'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed El Maghraby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed El Maghraby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed El Maghraby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed El Maghraby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2022 yılında Teplice

9 Eylül 2022 yılında El Ahly

27 Ocak 2023 yılında Smouha

30 Haziran 2023 yılında El Ahly

Mohamed El Maghraby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed El Maghraby şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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