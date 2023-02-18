Mohamed El Mahdi Barkaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Mahdi Barkaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Mahdi Barkaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed El Mahdi Barkaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed El Mahdi Barkaoui 28 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed El Mahdi Barkaoui Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed El Mahdi Barkaoui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 23 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed El Mahdi Barkaoui'nin FAR Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed El Mahdi Barkaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed El Mahdi Barkaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed El Mahdi Barkaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed El Mahdi Barkaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Kasım 2020 yılında FAR Rabat

1 Ocak 2022 yılında TAS Casablanca

30 Haziran 2022 yılında FAR Rabat

Mohamed El Mahdi Barkaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed El Mahdi Barkaoui şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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