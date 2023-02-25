Mohamed El Mahdi Beldjenna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Mahdi Beldjenna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Mahdi Beldjenna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed El Mahdi Beldjenna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed El Mahdi Beldjenna 17 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed El Mahdi Beldjenna Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Mohamed El Mahdi Beldjenna, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed El Mahdi Beldjenna'nin ES Sétif ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed El Mahdi Beldjenna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed El Mahdi Beldjenna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed El Mahdi Beldjenna şuan ES Sétif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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