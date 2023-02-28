Mohamed El Sabahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Sabahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Sabahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed El Sabahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed El Sabahi 14 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد الصباحي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed El Sabahi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gt agency yapmaktadır. Mohamed El Sabahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed El Sabahi'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed El Sabahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed El Sabahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed El Sabahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed El Sabahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2019 yılında Aswan SC

30 Ocak 2020 yılında El Ittihad

6 Eylül 2021 yılında Gaish

31 Ağustos 2022 yılında El Ittihad

27 Ocak 2023 yılında Smouha

Mohamed El Sabahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed El Sabahi şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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