Mohamed El Said Bourahla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Said Bourahla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Said Bourahla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed El Said Bourahla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed El Said Bourahla 24 Mayıs 1990 tarihinde M'Sila şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed El Said Bourahla Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed El Said Bourahla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed El Said Bourahla'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed El Said Bourahla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed El Said Bourahla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed El Said Bourahla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed El Said Bourahla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında MC El Eulma

20 Temmuz 2017 yılında JS Saoura

1 Temmuz 2018 yılında WA Tlemcen

17 Ekim 2020 yılında NC Magra

4 Ağustos 2022 yılında NC Magra

6 Ağustos 2022 yılında USM Khenchela

Mohamed El Said Bourahla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed El Said Bourahla şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.