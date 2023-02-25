Mohamed El Seddik Baali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Seddik Baali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Seddik Baali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed El Seddik Baali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed El Seddik Baali 22 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed El Seddik Baali Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed El Seddik Baali'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed El Seddik Baali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed El Seddik Baali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed El Seddik Baali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed El Seddik Baali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında NC Magra

1 Temmuz 2017 yılında A Bou Saâda

2 Temmuz 2018 yılında NA Hussein Dey

1 Ocak 2019 yılında A Bou Saâda

1 Ekim 2020 yılında O Médéa

6 Ağustos 2022 yılında US Biskra

Mohamed El Seddik Baali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed El Seddik Baali şuan US Biskra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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