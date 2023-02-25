Mohamed El Seddik Benbournane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Seddik Benbournane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Seddik Benbournane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed El Seddik Benbournane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed El Seddik Benbournane 21 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed El Seddik Benbournane Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed El Seddik Benbournane'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed El Seddik Benbournane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed El Seddik Benbournane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed El Seddik Benbournane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed El Seddik Benbournane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında WA Boufarik

20 Eylül 2021 yılında MC Alger

24 Temmuz 2022 yılında ASO Chlef

Mohamed El Seddik Benbournane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed El Seddik Benbournane şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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