Mohamed El Shami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Shami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Shami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed El Shami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed El Shami 1 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد الشامي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed El Shami Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Mohamed El Shami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mohamed El Shami'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed El Shami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed El Shami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed El Shami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed El Shami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Enppi SC

27 Ocak 2017 yılında El Masry

30 Haziran 2017 yılında Enppi SC

16 Ağustos 2017 yılında Zamalek

1 Temmuz 2018 yılında Ismaily

Mohamed El Shami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed El Shami şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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