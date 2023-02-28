Mohamed El Shenawy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Shenawy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Shenawy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed El Shenawy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed El Shenawy 18 Aralık 1988 tarihinde El Hamool şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد الشناوي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed El Shenawy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MGB Agency yapmaktadır. Mohamed El Shenawy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 9 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Mohamed El Shenawy'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed El Shenawy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed El Shenawy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamed El Shenawy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed El Shenawy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Gaish

1 Temmuz 2012 yılında Harras Hodoud

30 Haziran 2013 yılında Gaish

25 Temmuz 2013 yılında Petrojet

9 Temmuz 2016 yılında El Ahly

Mohamed El Shenawy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed El Shenawy şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed El Shenawy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 16 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 1 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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