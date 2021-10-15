Mohamed Elneny Süper Lig'e dönüyor! Galatasaray'la anlaşma tamam!

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Orta saha bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde takıma katmak için yoğun çaba sarf ettiği Mohamed Elneny ile mutlu sona ulaştı. Oyucuyla uzun zamandır görüşme halinde olan cimbom, transfer için oyuncuyu ikna etti. Yıldız futbolcunun kulübüyle de anlaşma sağlanması durumunda Ocak ayında imzalar atılacak.

İSTEDİĞİ ÜCRET YÜZÜNDEN TRANSFER GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

2 yıl önce kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen ve gösterdiği performansla dikkat çeken Mohamed Elneny bir süredir Galatasaray'ın radarındaydı. Yaz transfer döneminde oyuncunun kulübüyle anlaşan Galatasaray, Elneny'nin yıllık 3.5 milyon Euro maaş istemesi nedeniyle oyuncuyu transfer etmekten vazgeçmişti. Ocak ayında Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda ter dökecek olan 29 yaşındaki futbolcuyu göndermek istemeyen Arsenal, henüz oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalamadı.

ARSENAL'E TEKLİF YAPILACAK

İspanyol basınında yeni çıkan haberlere göre Galatasaray, oyuncuyla anlaşma sağladı. Habere göre 2022 yılında takımıyla sözleşmesi sona erecek olan oyuncu, Galatasaray'ın yıllık 2 milyon Euro'luk teklifini kabul etti. Bunun ardından Galatasaray'ın oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katmak için Arsenal ile görüşme yapacağı ve küçük bir bonservis ücreti karşılığında transferi bitireceği ifade edildi.

KULÜBÜ İKNA EDİLEMEZSE YAZIN GELECEK

Arsenal'in Galatasaray'dan gelecek teklifi beğenmemesi ve reddetmesi durumunda ise Galatasaray yönetiminin yeni bir teklifte bulunmayacağı, oyuncunun sözleşmesinin sona ermesini bekleyerek yaz transfer sezonunda Elneny'i kadrosuna katacağı ifade edildi.

PAYLAŞIMIYLA KAFA KARIŞTIRMIŞTI

Yaşanan bu transfer gelişmelerinin üzerine, Mohamed Elneny ile Galatasaray'ın genç golcüsü Mostafa Mohamed sosyal medyada kafa karıştıran paylaşımlarda bulundu. Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Mısır'ın Libya'yı deplasmanda 3-0 yendiği maçın ardından Mostafa Mohamed, Elneny ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 29 yaşındaki orta saha futbolcusu da Galatasaray'lı oyuncuyla olan fotoğrafını paylaşınca, bu paylaşımların taraflar arasında transfer konusunda anlaşma sağlandığını kanıtlar nitelikte olarak değerlendirdi.