Mohamed Essam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Essam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Essam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Essam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Essam 23 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Essam Emara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Essam Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Essam'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Essam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Essam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Essam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Essam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Kasım 2020 yılında La Viena FC

15 Eylül 2022 yılında Smouha

Mohamed Essam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Essam şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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