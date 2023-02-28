Mohamed Fakhri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Fakhri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Fakhri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Fakhri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Fakhri 4 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Fakhri Ramadan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Fakhri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R.L.S yapmaktadır. Mohamed Fakhri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Fakhri'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Fakhri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Fakhri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Fakhri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Fakhri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2018 yılında El Ahly U21

10 Kasım 2020 yılında Bank El Ahly

31 Ağustos 2021 yılında El Ahly U21

1 Eylül 2021 yılında El Ahly

Mohamed Fakhri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Fakhri şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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