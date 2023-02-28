Mohamed Farouk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Farouk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Farouk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Farouk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Farouk 14 Eylül 1989 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد فاروق şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Farouk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90 Ninety Football Management yapmaktadır. Mohamed Farouk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 12 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Farouk'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Farouk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Farouk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Farouk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Farouk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında El Mokawloon

3 Temmuz 2014 yılında El Ahly

17 Ocak 2015 yılında Wadi Degla

30 Haziran 2015 yılında El Ahly

13 Ağustos 2015 yılında Wadi Degla

1 Ocak 2016 yılında Entag El Harby

30 Haziran 2016 yılında Wadi Degla

1 Temmuz 2016 yılında El Mokawloon

1 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

12 Eylül 2021 yılında Future FC

Mohamed Farouk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Farouk şuan Future FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Farouk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 9 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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