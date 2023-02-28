Mohamed Fathi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Fathi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Fathi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Fathi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Fathi 2 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Fathi Mahmoud şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Fathi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Fathi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 12 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Fathi'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Fathi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Fathi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Fathi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Fathi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Ismaily

1 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

30 Ocak 2021 yılında Bank El Ahly

31 Ağustos 2021 yılında Pyramids FC

12 Eylül 2021 yılında Bank El Ahly

Mohamed Fathi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Fathi şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Fathi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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