Mohamed Fawzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Fawzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Fawzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Fawzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Fawzi 10 Temmuz 1993 tarihinde Kafr El-Battikh, Damietta şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد فوزي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Fawzi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Mohamed Fawzi'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Fawzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Fawzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Fawzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Fawzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Gaish

14 Ağustos 2015 yılında El Mahalla

1 Temmuz 2017 yılında Ismaily

Mohamed Fawzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Fawzi şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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