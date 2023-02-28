Mohamed Fawzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Fawzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Fawzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Fawzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Fawzi 1 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed El Sayed Fawzi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Fawzi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Fawzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Fawzi'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Fawzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Fawzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Fawzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Fawzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2019 yılında Biyala

1 Kasım 2020 yılında Harras Hodoud

Mohamed Fawzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Fawzi şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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