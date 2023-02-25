Mohamed Faycal El Badaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Faycal El Badaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Faycal El Badaoui kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Faycal El Badaoui ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohamed Faycal El Badaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Faycal El Badaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Faycal El Badaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Faycal El Badaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Faycal El Badaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Faycal El Badaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Faycal El Badaoui 20 Şubat 2001 tarihinde Sidi Bel Abbès şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir,Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Faycal El Badaoui Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MTB yapmaktadır. Mohamed Faycal El Badaoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Faycal El Badaoui'nin JS Saoura ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Faycal El Badaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Faycal El Badaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohamed Faycal El Badaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Faycal El Badaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında JS Saoura

Mohamed Faycal El Badaoui kimdir

Mohamed Faycal El Badaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Faycal El Badaoui şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Faycal El Badaoui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cezayir U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Cezayir U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Mohamed Faycal El Badaoui nereli

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