Mohamed Fenniri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Fenniri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Fenniri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Fenniri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Fenniri 20 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Fenniri Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 10 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Fenniri'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Fenniri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Fenniri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Fenniri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Fenniri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Paradou AC

10 Ekim 2021 yılında US Biskra

Mohamed Fenniri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Fenniri şuan US Biskra takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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