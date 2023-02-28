Mohamed Gaber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Gaber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Gaber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Gaber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Gaber 5 Nisan 1990 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد جابر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Gaber Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Gaber'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Gaber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Gaber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Gaber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Gaber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Tanta SC

1 Temmuz 2018 yılında El Masry

7 Eylül 2021 yılında Gaish

31 Ağustos 2022 yılında El Masry

21 Eylül 2022 yılında El Mahalla

Mohamed Gaber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Gaber şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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