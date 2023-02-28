Mohamed Ghazal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ghazal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Ghazal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Ghazal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Ghazal 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Ghazal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tactic agency yapmaktadır. Mohamed Ghazal, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Ghazal'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Mohamed Ghazal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Ghazal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Ocak 2021 yılında Cleopatra FC
31 Temmuz 2022 yılında Tersana
31 Ocak 2023 yılında Gaish
Mohamed Ghazal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Ghazal şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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