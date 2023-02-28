Mohamed Grendo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Grendo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Grendo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Grendo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Grendo 7 Ağustos 1991 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Abdellatif şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Grendo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 25 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Mohamed Grendo'nin El Masry SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Grendo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Grendo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Grendo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Grendo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2017 yılında El Masry

13 Eylül 2019 yılında Harras Hodoud

31 Ekim 2020 yılında El Masry

Mohamed Grendo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Grendo şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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