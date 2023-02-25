Mohamed Guemroud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Guemroud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Guemroud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Guemroud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Guemroud 28 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Guemroud Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Guemroud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Guemroud'nin JS Kabylie ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Guemroud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Guemroud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Guemroud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Guemroud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında JS Kabylie

1 Temmuz 2018 yılında CABB Arreridj

11 Temmuz 2018 yılında JSM Skikda

19 Temmuz 2019 yılında AS Aïn M'lila

25 Eylül 2020 yılında CS Constantine

1 Temmuz 2022 yılında JS Kabylie

Mohamed Guemroud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Guemroud şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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