Mohamed Hamdaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Hamdaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Hamdaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Hamdaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Hamdaoui 10 Haziran 1993 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Hollanda,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Hamdaoui Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Grand Stand yapmaktadır. Mohamed Hamdaoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Hamdaoui'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Hamdaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Hamdaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Hamdaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Hamdaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Vit./AGOVV U19

1 Temmuz 2012 yılında VIT/AGOVV U19

1 Temmuz 2014 yılında FC Dordrecht

4 Ocak 2015 yılında Vitesse U21

1 Temmuz 2015 yılında Go Ahead Eagles

31 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Telstar

1 Temmuz 2018 yılında De Graafschap

28 Ocak 2019 yılında Twente

30 Haziran 2019 yılında De Graafschap

16 Temmuz 2021 yılında Zira FK

Mohamed Hamdaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Hamdaoui şuan Zira FK takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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