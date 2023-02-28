Mohamed Hamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Hamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Hamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Hamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Hamdi 1 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد حمدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Hamdi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Hamdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Hamdi'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Hamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Hamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Hamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Hamdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Zamalek U21

1 Eylül 2021 yılında Zamalek

Mohamed Hamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Hamdi şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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