Mohamed Hamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Hamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Hamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Hamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Hamdi 15 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد حمدى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Hamdi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Mohamed Hamdi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mohamed Hamdi'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Hamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Hamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Hamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Hamdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2016 yılında El Mokawloon

30 Haziran 2016 yılında El Ahly U21

26 Temmuz 2016 yılında El Masry

1 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

Mohamed Hamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Hamdi şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Hamdi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 18 numaralı formasıyla 30 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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