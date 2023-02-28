Mohamed Hamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Hamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Hamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Hamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Hamdi 26 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Hamdi Ibrahim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Hamdi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Hamdi'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Hamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Hamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Hamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Hamdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında Enppi SC

Mohamed Hamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Hamdi şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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