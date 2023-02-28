Mohamed Hamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Hamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Hamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Hamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Hamdi 4 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد حمدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Hamdi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Mohamed Hamdi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Hamdi'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Hamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Hamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Hamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Hamdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Wadi Degla U23

1 Eylül 2021 yılında El Ahly U21

27 Ocak 2023 yılında Aswan SC

30 Haziran 2023 yılında El Ahly U21

Mohamed Hamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Hamdi şuan Aswan SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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