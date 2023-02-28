Mohamed Hamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Hamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Hamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Hamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Hamdi 13 Aralık 1991 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Hamdi Zaki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Hamdi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Hamdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Hamdi'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Hamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Hamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Hamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Hamdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında El Ittihad

13 Temmuz 2015 yılında El Ahly

18 Ocak 2016 yılında Smouha

30 Haziran 2016 yılında El Ahly

19 Ocak 2017 yılında Enppi SC

30 Haziran 2017 yılında El Ahly

29 Ağustos 2017 yılında Smouha

1 Ağustos 2019 yılında Ismaily

29 Kasım 2020 yılında El Mokawloon

20 Eylül 2022 yılında Aswan SC

Mohamed Hamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Hamdi şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Hamdi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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